Загалом за день українські військовослужбовці відбили 9 ворожих атак на Таврійському напрямку.

Речник Об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону розповів про ситуацію на напрямку та зниження інтенсивності ворожих атак.

"Якщо минулої доби в операційній зоні Таврія ворог провів 51 бойове зіткнення, то сьогодні його активність дещо знизилась, так само і біля Авдіївки. Безуспішними були штурмові дії окупантів південніше Новокалинового, також східніше Новобахмутівки і в районах Сєвєрного та Авдіївки. Загалом за день відбито 9 атак", - сказав речник.

Щодо можливих причин зменшення інтенсивності атак, Штупун зазначив, що окупанти вчора і позавчора зазнали досить відчутних втрат в піхоті, до того ж погода не є сприятливою.

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"Плюс маскування – листя впало, наші воїни їх добре бачать. Ну і ще є інформація, що у ворога є певні проблеми з тим, щоб відправити на штурм осіб, які уціліли після декількох днів боїв. Але ми не розслабляємося, чекаємо на третю хвилю, тому що є ознаки, що ворог готується", - сказав Штупун.

За словами речника, росіяни підвозять боєприпаси, підтягують техніку. Також фіксуються підрозділи, зокрема "Шторм" та "Шторм-Z", що є ознаками того, що ворог готується іти вперед.

"Офіцери розстрілюють тих, хто не хоче йти вперед. Фіксується діяльність тих, хто виконує функцію загороджувальних загонів", - додав Штупун.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Як повідомляв УНІАН, згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), російські окупанти продовжували наступ на Авдіївку Донецької області та мають незначне просування. Ворог незначно просунувся на північ від Авдіївського коксохімічного заводу та в промзоні на південно-східній околиці міста.

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, російські окупанти під час нової хвилі наступу хочуть оточити місто Авдіївка Донецької області чи здійснити маневри, які дозволять взяти під вогневий контроль трасу, що є основною логістичною артерією.

Раніше речник Об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповідав, що загони "Шторм" і "Шторм-Z", які ворог кидає в першу чергу, зазнають дуже значних втрат. У деяких залишилося 10-15% особового складу від початкової кількості, проте російське командування і російське керівництво продовжують спроби формування нових подібних підрозділів.

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