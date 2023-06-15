Силовики Лукашенка запустили трансляцію методички Кремля на спільному з Україною кордоні.

Білоруські прикордонники, підконтрольні режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, пробили чергове дно, воскресивши наратив роспропаганди про нібито "наркозалежність" президента Володимира Зеленського та "голод" в Україні.

У мережі з'явилося відео з кордону, на якому білоруси транслюють через колонки маячню про те, що українцям "не вистачає хліба", поки зерно продають Європі. Прогнозовано, доказів у білорусів не знайшлося, тому вони натякнули на те, що український президент - "наркоман".

"Якщо наше твердження не правильне, то чому тоді саме до Офісу президента України борошно вищого ґатунку постачається не з полів України, а з плантацій у Колумбії. Які вам після цього потрібні докази? Які ще аргументи і факти?" - заявив жіночий голос українською мовою.

"Війна" між прикордонниками

Вже який місяць поспіль між українськими та білоруськими прикордонниками відбувається справжня "психологічна" війна. Прикордонники РБ скаржилися на психологічний тиск з нашої сторони, а українці вивішували білоруський біло-червоно-білий прапор та "мучили" білорусів державним гімном, показували загрозливі та непристойні жести, а також нібито вкрали один із знаків, що був встановлений на спільному кордоні.

Крім цього, на державному білоруському телеканалі вийшов сюжет про те, що українські прикордонники повісили в лісі манекен у російській військовій формі та назвали його Валера.

А 25 квітня для білорусів звучав сигнал повітряної тривоги.

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