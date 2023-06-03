Також прикордонники сподіваються, що білоруси добре зрозуміли нашу відповідь.

Відеозвернення білоруських прикордонників до захисників України щодо ідентичності українського та білоруського борщів було недолугим та жодним чином не вплине на моральний стан українських прикордонників. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Це звернення, яке вони зробили, воно недолуге і ніяким чином не вплине на стан наших хлопців. Ми добре пам’ятаємо, як навпаки білоруські прикордонники побоюються то манекена, то якихось жестів наших захисників", - сказав він.

Також спікер прокоментував українську відповідь на білоруське "ІПСО". В ній наші прикордонники зазначили, що білоруський борщ дедалі більше схожий на російські щі.

Відео дня

"Сподіваюся, що вони нас почули. Цю відповідь ми зробили їм білоруською мовою. Не знаю, чи всі вони розуміють білоруську мову, але ми їм порадили, щоб вчили і відмовилися від мови окупантів", - сказав він.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Між українськими та білоруськими прикордонниками відбувається справжня "психологічна" війна.

Прикордонники Республіки Білорусь неодноразово скаржилися на психологічний тиск з нашої сторони. Так, вітчизняні прикордонники вивішували білоруський біло-червоно-білий прапор та "мучили" білорусів державним гімном, показували загрозливі та непристойні жести, а також нібито вкрали один із знаків, що був встановлений на спільному кордоні.

Крім цього, на державному білоруському телеканалі вийшов сюжет про те, що українські прикордонники повісили в лісі манекен у російській військовій формі та назвали його Валера.

А 25 квітня для білорусів звучав сигнал повітряної тривоги.

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