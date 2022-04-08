Водночас 21% громадян не підтримують заборону, але виступають за позбавлення пільг та скасування договорів оренди церковних приміщень.

Більше половини громадян підтримують заборону в державі діяльності Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Про це йдеться в прес-релізі за результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6 квітня.

Як свідчать дані дослідження, половина опитаних (51%) вважають, що держава повинна заборонити діяльність УПЦ МП на території України (заборону підтримують дві третини опитаних мешканців заходу і лише 29% – сходу). Водночас 21% підтримують позбавлення пільг та скасування договорів оренди церковних приміщень. Попри це, 20% виступають за невтручання держави у справи церкви – найбільше таких на сході (35%) та півдні (25%). Ще 2% мають власну думку з цього приводу, а 6% не змогли відповісти.

Окрім того, зростає підтримка ідеї розриву зв’язків УПЦ Московського патріархату з Російською православною церквою. Сьогодні за цю ініціативу - 74% опитаних (на початку березня – 63%). Не підтримують цю ідею лише 7%. Однак 15% респондентів виявляють байдужість до цього питання, а 4% не змогли відповісти.

Соціологічна група "Рейтинг" опитала 1200 респондентів серед громадян віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більш як 2,8%.

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