Деякі священнослужителі зізнаються: у багатьох досі "путін головного мозку".

У Києво-Печерській лаврі починають поступово говорити про можливий вихід з-під підпорядкування Росії. Сьогодні на території святині чергує поліція і розміщуються біженці.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Священнослужителі неохоче спілкуються з журналістами. Після кількох спроб поговорити до співробітників ЗМІ підійшов чоловік у рясі й зробив чи не сенсаційне зізнання.

"Про вихід з Московського патріархату вже заявили багато священників. Але я ще раз скажу, що це ще не відбулося. І невідомо, як буде. "Путін головного мозку" в багатьох", - сказав він.

У Лаврі вже відкрито вимагають проведення Собору для обговорення цих питань, проте процес гальмують кілька архієпископів.

"Через якихось 10-15 ідіотів у рясах не треба судити по всіх церквах. У людей є певна філософія. Їх 30 років накачували. Якщо ти хочеш бути з Богом, то повинен бути в єдності з Московським патріархом", - пояснює співрозмовник.

Після розмови з ним журналісти планували поговорити з одіозним митрополитом Павлом. Але там кажуть, що митрополит вже все сказав по темі у своєму відеоблозі. У шестихвилинному ролику Павло говорить про "страждання церкви", а війну називає "подією". При цьому зізнається в молитвах за Україну і ЗСУ.

"Головне ми робимо кожен день - це цілодобово молитва за нашу владу, за наше військо, за наш народ і за нашу українську землю", - йдеться в ролику.

Як повідомлялося, раніше священники Києво-Печерської Лаври напали на журналістів після питання про агресію Росії.