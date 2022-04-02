Міністерство закликає українців фіксувати злочини росіян на національній платформі: https://culturecrimes.mkip.gov.ua

Міністерство культури та інформаційної політики зафіксувало 135 епізодів воєнних злочинів російських військ проти культурної спадщини України з початку війни.

Про це йдеться у повідомленні, переданому УНІАН.

"Під час війни російські окупанти знищили у вогні історичну будівлю краєзнавчого музею в с. Іванків на Київщині. Влучанням авіабомби майже повністю зруйнували будівлю Донецького академічного обласного драматичного театру в Маріуполі. Пошкоджені будівлі Маріупольського художнього музею імені А. Куїнджі, а також краєзнавчого музею в Охтирці на Сумщині. Внаслідок ракетного бомбардування Харкова зруйновано Харківську облдержадміністрацію, пошкоджено обеліск-менору меморіалу жертв Голокосту у Дробицькому яру та багато інших пам'яток", - зазначається у повідомленні.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликає українців допомагати і фіксувати злочини росіян на національній платформі.

"Список знищеної та пошкодженої російськими окупантами української культурної спадщини чималий. За всі ці безчинства окупанти мають відповісти. Ми закликаємо українців і надалі допомагати фіксувати злочини росіян на національній платформі https://culturecrimes.mkip.gov.ua. При цьому необхідно пам'ятати про особисту безпеку – вона на першому місці. Всю інформацію буде використано, як доказову базу щодо злочинів російської федерації", – зазначив Олександр Ткаченко, Міністр культури та інформаційної політики.

Міністерство культури та інформаційної політики повідомляє, що найбільше постраждали релігійні споруди – 59 об'єктів, серед них: православні храми Православної Церкви України та Української Православної церкви Московського патріархату, протестантські молитовні будинки, ісламські мечеті, іудейські синагоги.

Крім того, внаслідок обстрілів окупантів, повідомляє МКІП, руйнацій та пошкоджень зазнали 58 пам’яток архітектури та містобудування, 12 музеїв, 6 театрів і кінотеатрів, 5 бібліотек.

"Злочини зафіксовані на території 10 областей України та в м. Києві: 54 – у Харківській області; 22 – у Донецькій; 16 – у Чернігівській; 10 – у Київській; 9 – у Луганській; 9 – у Сумській; 5 – у м. Києві; 4 – у Запорізькій; 4 – у Житомирській; 1 – у Дніпропетровській; 1 – у Херсонській областях", - йдеться у повідомленні.

Міністерство культури та інформаційної політики нагадує, що руйнування об’єктів культурної спадщини є воєнним злочином за Гаазькою конвенцією 1954 року і дані про злочини російської армії на території України проти культурної спадщини продовжує надходити до МКІП та перевіряється, однак залишається проблемою отримати інформацію з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій.

Нагадаємо, Ткаченко закликав ЮНЕСКО виключити РФ з організації. Наголошується, що дії РФ свідчать, що вона не тільки не розділяє статутних цілей ЮНЕСКО, а й повністю їм протилежить.

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