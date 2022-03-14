Митрополит закликав усіх православних України об'єднатися навколо визнаної автокефальної помісної православної церкви.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зазначає, що бажати смерті ворогові та вбивати російських загарбників не є гріхом в очах ПЦУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це митрополит сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми як народ не прагнемо смерті тих, хто є нашими сусідами. Але оскільки вони прийшли в наш дім, ми захищаємо свою родину, свою Батьківщину, свою землю. Наші воїни захищають усіх українців. Захищати, вбивати ворога - це не гріх. Ми захищаємо, ми не прагнемо чужого. І той, хто прийшов до нас з мечем, він від того меча і загине", - зазначив предстоятель ПЦУ.

Крім того, митрополит закликав усіх православних України, зокрема вірян і священнослужителів Московського патріархату, об'єднатися навколо визнаної автокефальної помісної православної церкви.

"Ми готові прийняти всіх з любов'ю. Ми готові разом в подальшому будувати Православну церкву України - церкву, яка служить і в подальшому служитиме інтересам українського народу. Я закликаю всіх православних українців до єднання. Кожна громада має право зібратися на збори і ухвалити рішення щодо зміни своєї юрисдикції. Кожен з вас на своєму місці в тій чи іншій громаді може зробити дуже корисну справу: ухвалити рішення про приєднання до Православної церкви України. Це у ваших руках, ви маєте право і можливість", - сказав Епіфаній.

Як повідомляв УНІАН, раніше митрополит Луцький і Волинський Михайло відповів на запитання, яке цікавить багатьох вірян: чи можна бажати смерті російським окупантам.

Війна в Україні: основні факти

Росія вдерлася на територію України 24 лютого близько 5:00 ранку.

Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Дії Кремля засудив практично весь світ.

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