Майже кожен десятий опитаний зазначив, що особисто або близькі родичі зазнали поранення, каліцтва через війну.

Близько 5% українців мають серед близьких загиблих внаслідок війни, а 3% - незаконно вивезених в РФ чи на окуповані території.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 23-26 грудня.

Зокрема, 46% зазначили, що за час війни стан їхнього фізичного здоров’я не змінився, у 32% - скоріше погіршився, у 21% - значно погіршився.

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Зазначається, що частіше про погіршення говорили жителі територій зони бойових дій, старші та бідніші опитані, жінки, ті, хто покинув свої домівки, зазнав поранень або втратив близьких внаслідок війни.

Водночас майже кожен десятий опитаний зазначив, що особисто або близькі родичі зазнали поранення, каліцтва через війну, а 66% з них зафіксували факти поранення документально.

Також 17% опитаних мають серед близьких родичів, з якими втратили контакт і не знають, де вони зараз знаходяться.

"5% мають серед близьких тих, хто загинув внаслідок війни. 3% - примусово депортованих в Росію чи на окуповані території сходу, Криму", - розповідають соціологи.

Як проводилось оптування

Опитування проводилося серед 2 тисяч українців віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій, методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Втрати РФ у війні в Україні

Підрозділи Сил оборони України за добу ліквідували майже 700 окупантів. Загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого 2022 року по 15 лютого 2023 року орієнтовно становлять серед особового складу ‒ близько 139 тис. 770.