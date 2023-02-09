Сам окупант, родом з Оренбурзької області, нібито живий, зараз лікується в госпіталі Ростовської області.

По російських окупантах прилетіло від артилерії ЗСУ, один з "трьохсотих" встиг записати відео в окопі.

На камеру мобільного телефону загарбник скаржився, що його залишили помирати свої ж. У цю ж секунду поблизу його траншеї впав ще один снаряд. "Х*й зрозумієш, свої - не свої", - додав росіянин.

"Размотало нас п***ц. Не витягує ніхто. Ось він, аргумент, залишився один", - сказав терорист, демонструючи в руках гранату.

Окупант закінчив словами "потрапив жорстко".

Як пише База, того дня українські військові штурмували позиції окупантів, у росіян же закінчилися всі боєприпаси і вони приготувалися до останнього бою. Сам окупант, родом з Оренбурзької області, нібито живий, зараз лікується в госпіталі Ростовської області.

Втрати Росії в Україні - актуальне

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 135 010 окупантів, "плюс" 910 тіл протягом 8 лютого.

Напередодні артилеристи показали унікальні кадри удару по командному пункту росіян - ЗСУ змусили загарбників буквально тікати, залишаючи поранених, на крадених мотоциклах.

А 72-та ОМБр імені Чорних Запорожців показала цікаві кадри удару по танках противника. Одному окупанту, який буквально за кілька секунд до наступного удару вибіг зі свого танка, пощастило "так собі". Він легенько підсмажився.

Підтверджено ліквідацію на війні в Україні російського чемпіона з карате.

Також українськими воїнами "зажмурені" серійний вбивця, російський "термінатор", герой російських "казок", бойовий піп, який благословляв ворога на вбивство українців.

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