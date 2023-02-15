Також знищено чотири танки, чотири артилерійські системи та сім бойових броньованих машин.

Підрозділи Сил оборони України за добу ліквідували майже 700 окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого 2022 року по 15 лютого 2023 року орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 139 тис. 770 (+690) осіб ліквідовано;

танків ‒ 3 тис. 290 (+4) одиниць, бойових броньованих машин ‒ 6 тис. 507 (+7), артилерійських систем – 2 тис. 303 (+4), РСЗВ – 466;

засобів ППО ‒ 236 (+2), літаків – 298, гелікоптерів – 286, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 тис. 011, крилатих ракет ‒ 857;

кораблів/катерів ‒ 18, автотехніки та автоцистерн – 5 тис. 161 (+6), спеціальної техніки ‒ 219 (+1).

Війна новини – втрати РФ в Україні

Напередодні у ЗСУ в коментарі Politico підтвердили розгром 155-ї бригади морпіхів РФ на Вугледарському напрямку під час нового невдалого наступу. За словами військових, щодня на цій ділянці фронту росіяни втрачали до 300 своїх військових.

Відео дня

На думку військового оглядача Олександра Коваленка, є дві причини таких втрат окупантів. Зокрема, йдеться про втрати серед частково мобілізованих окупантів, якими доукомплектовують розбиті підрозділи кадрових військовослужбовців. Іншою причиною втрат живої сили противника є дефіцит техніки.

Напередодні артилеристи показали унікальні кадри удару по командному пункту росіян - ЗСУ змусили загарбників буквально тікати, залишаючи поранених, на крадених мотоциклах.

А 72-та ОМБр імені Чорних Запорожців показала цікаві кадри удару по танках противника. Одному окупанту, який буквально за кілька секунд до наступного удару вибіг зі свого танка, пощастило "так собі". Він легенько підсмажився.

Підтверджено ліквідацію на війні в Україні російського чемпіона з карате.

Також українськими воїнами "зажмурені" серійний вбивця, російський "термінатор", герой російських "казок", бойовий піп, який благословляв ворога на вбивство українців.

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