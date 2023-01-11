Дехто змінив думку і бажає евакуюватися зараз, проте забезпечити евакуацію людей за таких умов неможливо.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що в Соледарі, де точаться важкі бої, наразі перебуває понад півтисячі цивільних. Здебільшого це люди старші 50 років.

В ефірі національного телемарафону Кириленко зазначив, що всі люди, які мали бажання виїхати із Соледару до настання найбільш "гарячого" періоду, мали змогу це зробити. Влада області забезпечила їх і транспортом, і виїздом за відпрацьованою схемою евакуації з подальшим переїздом або в середину області, або за її межі.

"Наразі у Соледарі знаходиться 523 людини. Деякі з них вирішили виїхати зараз, але це неможливо через інтенсивні бойові дії", – додав Кириленко.

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Очільник Донецької ОВА зауважив, що спрацьовує виключно людський фактор, і тепер багато хто змінив свою думку і хоче евакуюватись. Проте через обстріли такої можливості зараз немає.

"Допоки не буде можливості безпечно заїхати та виїхати з міста, евакуацію проводити не будуть", – запевнив Кириленко.

Він наголосив, що як керівник має не тільки максимально допомагати людям виїхати, а й піклуватися про тих, хто буде їх вивозити. Це дуже небезпечно, і жодна броньована техніка не може захистити від тих снарядів, якими російські окупанти обстрілюють місто.

Очільник Донецької ОВА зазначив, що в нього немає достовірної інформації про те, чи є у Соледарі діти, але достеменно відомо про людей похилого віку. Вони живуть у підвалах та в укриттях, бо в Соледарі немає жодної вцілілої будівлі.

"У них є запас харчування. Металеві печі, дрова. Все було накопичено до нового року із запасом. Влада займалася розподілом, і запаси у місцевих у Соледарі є. Ми закривали очі, що у людей є старі запаси, та роздавали ще, бо розуміли що ситуація може погіршитись", – пояснив Кириленко.

Бої за Соледар

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що у Соледарі тривають важкі бої. Російські окупанти зазнають великих втрат.

Як наголосив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, Збройні Сили України намагаються завдати максимальної шкоди російським військам у боях біля Соледара. Наші захисники потурбуються про те, щоб навіть за невеликі здобутки на фронті окупанти заплатили великими втратами у своїх лавах. Наразі бої ведуться на виснаження російських військ.

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