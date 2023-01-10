Українська армія подбає про те, щоб навіть за невеликі здобутки на фронті окупанти заплатили великими втратами.

Збройні Сили України намагаються завдати максимальної шкоди російським військам у боях біля Соледару на Бахмутському напрямку. Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

Він запевнив, що наші захисники потурбуються про те, щоб навіть за невеликі здобутки на фронті окупанти заплатили великими втратами у своїх лавах. Наразі бої ведуться на виснаження російських військ.

"Саме захисники Соледара зараз роблять все можливе, щоб виснажити ворога, максимально знизити його потенціал, щоб навіть якісь його тактичні невеликі успіхи (отримані надзусиллями і великими втратами), вели до великої "піррової" перемоги", - сказав він.

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За словами Череватого, протягом доби ворог 86 разів обстріляв місто з різних систем артилерії.

Відзначимо, що вже протягом декількох місяців українська армія веде запеклі бої з окупантами в околицях Бахмута. Рашисти не залишають спроб штурмувати місто. Водночас ЗСУ говорять про величезні втрати ворога на цьому напрямку.

Днями раніше Череватий констатував, що окупаційні війська не контролюють Соледар і зазнають там чималих втрат.

Буквально сьогодні ВСУ похвалилися унікальними кадрами, знятими в околицях Бахмута, за який йдуть жорстокі бої. Українські захисники чітко і злагоджено знищили ворога і захопили позиції росіян.

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