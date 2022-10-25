Це пов'язано з атаками РФ на українську енергосистему.

Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які виїхали з країни через війну, перезимувати за кордоном.

Про це вона сказала в ефірі інформаційного телемарафону.

Міністр нагадала, що країна-агресор продовжує тероризувати мирне населення і бити по критичній інфраструктурі.

Відео дня

"Буду просити не повертатися, нам потрібно пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить Росія. Ви бачите, що робить Росія, всі це бачать. Повернутися зараз - це знову ж піддати себе, своїх дітей, своїх всіх вразливих родичів, які можуть бути або хворі, або маломобільні, або старенькі. Тобто - не треба цього робити. Якщо є можливість, залишіться поки перезимувати за кордоном", - підкреслила вона.

Вона зазначила, що необхідно пережити цю зиму, щоб у майбутньому відновлювати країну.

Готовність України до зими

Раніше президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні, що ця зима стане найскладнішою в історії України.

Російські війська систематично б'ють по об'єктах критичної інфраструктури нашої країни. За останніми даними, тільки за жовтень загарбники 51 раз атакували об'єкти електроенергетики.

19 жовтня радник міністра з питань енергетики Олександр Харченко заявляв, що в країні серйозно пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури.

У Міненерго кажуть, що з початку війни Україна втратила 90% вітряної енергетики і 50% - сонячної.

Вас також можуть зацікавити новини: