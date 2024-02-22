Про надання допомоги оголосив міністр оборони Грант Шаппс.

У четверт, 22 лютого, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс оголосив, що Лондон надасть Україні додаткову військову допомогу, пише The Guardian.

"Сьогодні я можу оголосити про новий пакет із 200 протитанкових ракет Brimstone у подальшому посиленні для захисту України. Раніше ці ракети мали значний вплив на поле бою, в одному випадку змусивши російські сили залишити та відступити під час спроби переправитись через річку", – заявив він.

Також він додав, що Сполучене Королівство буде навчати українських військових разом з іншими союзниками.

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"Разом ми навчимо ще 10 000 у першій половині 2024 року", – зазначив Шаппс.

Варто зазначити, що Brimstone – високотехнологічна самонавідна ракета класу поверхня-поверхня або повітря-поверхня, розроблена консорціумом MBDA UK для Королівських Повітряних сил.

Військова допомога Україні

Також 22 лютого парламент Німеччини відхилив резолюцію про постачання ракет Taurus Україні, запропоновану опозицією, але схвалив пропозицію правлячої коаліції про постачання "далекобійної зброї".

На початку 2023 року у Британії обіцяли, що Сполучене Королівство передасть Україні 600 ракет Brimstone.

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