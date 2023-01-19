Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав президента РФ Володимира Путіна змінити розрахунки у війні та піти з України.

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії передасть Україні 600 ракет Brimstone.

Як повідомляє британський телеканал Sky News, про це міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сказав на прес-конференції в Естонії.

"Якщо президент Путін робить ставку на те, що нас спіткає втома, він помиляється", - заявив Воллес.

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Міністр оборони Британії додав, що підтримка України продовжиться "цього року і наступного". Він додав, що Британія це робитиме у довгостроковій перспективі.

Також Воллес закликав Росію покинути українську територію. "Ми нікуди не зникаємо, пане Путіне. Ми у цьому надовго. Ми виступаємо на стороні України. Ви повинні змінити розрахунки, ви повинні зробити зміни. Ви повинні піти з України", - наголосив Воллес.

Він зазначив, що життєво необхідно, аби Росія розуміла, що її буде витіснено з України, а український суверенітет буде відновлено.

Як наголосив міністр оборони, Британія відправить 600 ракет Brimstone для допомоги Україні на "театрі бойових дій".

Ця інформація з'явилась після підтвердження про надання Україні певної кількості броньованих транспортних засобів і танків Challenger 2. "Це буде неймовірно важливо для того, аби допомогти Україні домінувати на полі бою", - додав Воллес.

Зброя для України від Великої Британії

Як повідомляв УНІАН, у грудні уряд Великої Британії оголосив про допомогу Україні на 2023 рік. Київ отримає кілька сотень тисяч артилерійських боєприпасів на загальну суму близько 286 мільйонів євро.

18 грудня стало відомо, що Велика Британія підтвердила відправку Україні нових високоточних ракет Brimstone 2.

Brimstone - ракети наземного або повітряного базування, розробка компанії MBDA UK для Королівських військово-повітряних сил Великої Британії. Ракети класу "повітря-земля", "земля-земля", призначені для ураження танків, артилерійських установок, систем РЕБ, невеликих суден і десантних кораблів. Після використання їх в Афганістані Brimstone модифікували, додавши лазерне наведення. Це дозволило вибирати конкретні і найбільш пріоритетні цілі. Покращена Brimstone 2 надійшла на озброєння у 2015 році.

У січні цього року Британія оголосила, що передасть Україні один із найбільших пакетів військової допомоги. Британський міністр оборони Бен Воллес зазначив, що Лондон готує для ЗСУ ескадрон танків Challenger 2.

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