Можливо, під цим позначенням маються на увазі ракети Taurus.

Парламент Німеччини відхилив резолюцію про постачання ракет Taurus Україні, запропоновану опозицією, але схвалив пропозицію правлячої коаліції про постачання "далекобійної зброї". Про це повідомляє прес-служба Бундестагу.

Пропозиція парламентської групи ХДС / ХСС, в якій прямо згадуються ракети Taurus, отримала підтримку лише 182 депутатів. Проти голосували 480, ще 5 утрималися.

Після цього на голосування була винесена альтернативна резолюція, запропонована правлячою коаліцією. У цьому документі ракети Taurus прямо не згадуються, але йдеться про "постачання додаткових систем зброї дальньої дії". Досі Німеччина не передавала Україні жодної зброї, яку можна було б підвести під таке визначення.

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Коаліційну резолюцію затвердили: 382 голоси "за", 284 голоси "проти", 2 депутати утрималися.

На те, що в ухваленій резолюції йдеться про ракети, натякає глава Офісу президента України Андрій Єрмак. У характерному для себе стилі він опублікував в своєму телеграм-каналі стікер ракети, що летить, відразу, як стало відомо про рішення Бундестагу.

Проблема з постачанням ракет Taurus Україні

Як писав УНІАН, Німеччина вже багато місяців ухиляється від передачі Україні ракет "повітря-поверхня" Taurus. У січні німецька опозиція внесла до парламенту резолюцію про негайне постачання ракет Україні, але депутати відхилили документ.

Але на цьому тижні німецькі ЗМІ поширили інформацію, що уряд Німеччини, ймовірно, змінив свою позицію з цього питання. Зокрема згадувавався таємний проект резолюції Бундестагу про постачання Україні "далекобійної зброї". Саме цей документ сьогодні і був затверджений в німецькому парламенті.

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