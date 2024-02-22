За його словами, недостачу зброї на полі бою Україна може компенсувати хіба людьми.

Україна проведе додаткову мобілізацію, якщо США відхилять рішення про продовження допомоги, або зменшать її очікувану вартість.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час спілкування з журналісткою Анною Олицькою. За його словами, на рішення щодо проведення в Україні додаткової мобілізації впливатиме розмір допомоги США.

"Якщо буде допомога менша - нам потрібно більше мобілізувати людей... Якщо допомога буде більшою, тоді коефіцієнт озброєності зростає. І тоді нам потрібно менше людей, тому що ми можемо деякі ділянки фронту "закривати" умовно зброєю. І не потрібно стільки людей", - пояснив Арахамія.

Допомога від США - чому виникли проблеми

Президент США Джо Байден готовий зустрітися зі спікером палати представників заради допомоги Україні. За його словами, республіканці роблять помилку, виступаючи проти пакету допомоги.

Байден відзначив, що якщо республіканці не будуть платити за загальну оборону, вони намагаються ховатися від загрози Росії, "йдучи від НАТО".

Раніше президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо допомоги США. За його словами, він очікує, що в Вашингтоні дотримаються прагматичного підходу до захисту безпеки світу, щоб затвердити підтримку для України.

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