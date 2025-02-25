У заброньованих відстрочка збережеться ще принаймні місяць.

Кабінет міністрів продовжив до 31 березня строки дії чинних відстрочок від мобілізації для заброньованих працівників. Про це повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це дасть підприємствам додатковий час на те, аби підтвердити свій статус критично важливих відповідно до оновлених критеріїв та власне перебронювати свій персонал.

"Через російську масштабну кібератаку на наші реєстри був втрачений певний час, і ми даємо можливість його надолужити", – пояснив це рішення голова українського уряду.

Відео дня

Нові правила бронювання і російська кібератака

Як писав УНІАН, з 1 грудня 2024 року в Україні змінилися підходи до бронювання працівників від мобілізації. Нові правила передусім стосуються порядку визначення статусу "критичного" підприємства, яке може бронювати персонал. При цьому самі працівники, яких хоче забронювати підприємство, мають відповідати низці вимог: перебувати на військовому обліку і не перебувати в розшуку, працювати офіційно і отримувати зарплатню не нижче 20 000 гривень на місяць (за деякими винятками).

19 грудня Росія провела наймасштабнішу за останній час кібератаку на державні реєстри України. Внаслідок атаки була тимчасово призупинена робота низки державних реєстрів. Деякі відновили роботу вже за 10 днів, інші залишалися недоступними до середини січня.

Тоді ж уряд вирішив продовжити чинну бронь від мобілізації до 28 лютого.

Вас також можуть зацікавити новини: