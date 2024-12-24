Рішення пов’язане з тимчасовим призупиненням роботи держреєстрів через кібератаку.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення автоматично подовжити діючі бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що це стосується бронювань, які були чинними станом на 19 грудня 2024 року та надані відповідно до Постанови №76 від 27 січня 2023 року. Рішення пов’язане з тимчасовим призупиненням роботи держреєстрів через кібератаку.

Тобто, наприклад, якщо строк дії бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року, його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Якщо ж бронювання завершилося до 19 грудня, тобто до кібератаки — роботодавці зможуть його поновити після відновлення роботи реєстрів.

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У Мінекономіки додали, що це рішення спростить процедуру продовження бронювань, особливо для тих, хто працює у критично важливих галузях або бере участь у забезпеченні економічної стабільності країни.

Кібератака на державні реєстри України - що відомо

19 грудня 2024 року відбулась масштабна кібератака на українські державні реєстри. За словами віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, тоді внаслідок атаки було тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

Колишній міністр юстиції Денис Малюська сказав, що серйозної проблеми у видаленні інформації немає, адже існують резервні копії для відновлення. Він також зазначив, що раніше росіяни фокусувалися на тому, щоб вкрасти інформацію. Зараз вони не лише вкрали, а й знищили її.

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