Міністр цифрової трансформації зазначив, що нових працівників зможуть бронювати одразу, жодний термін відпрацьовувати не треба.

З 1 грудня бронювання працівників від мобілізації буде проводитись тільки онлайн. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у Telegram.

"Раніше була опція бронювання через Дію та офлайн. З 1 грудня буде лише онлайн, це розв'яже проблему з тривалим опрацюванням документів", - пояснив він.

Федоров зазначає, що підприємства, які зберегли статус критичності під час аудиту, повинні оновити його до 28 лютого.

Відео дня

"Бронювати людей зможуть вже з 1 грудня, але бронь працюватиме лише до 28.02", - підкреслив він.

Міністр також пише, що нових працівників зможуть бронювати одразу, жодного терміну відпрацьовувати не треба.

"Але зарплата у працівника має бути понад 20 тисяч гривень. Крім державних і комунальних підприємств, а також резидентів Дія.City", - наголосив Федоров.

Він нагадав, що згідно з новими правилами, щоб бронювати людей, підприємство має відповідати 3-м критеріям, два з яких:

середня зарплата на підприємстві не менше 20 тисяч гривень,

відсутність податкових боргів.

Третій критерій "вибираєте самостійно" з переліку:

резидентство в Дія.City,

1,5+ млн євро сплачених податків за рік,

32+ млн євро надходжень,

важливість для національної економіки чи потреб тергромади.

Для отримання чи підтвердження критичності необхідно зібрати пакет документів, що підтверджує відповідність критеріям, і подати до профільного держоргану.

"Працюєте в енергетиці? До Міненерго. Займаєтесь сільським господарством? До Мінагро. Резидент Дія.City — до Мінцифри. Сплачуєте понад 1,5 млн євро податків за рік, 32+ млн євро надходжень або важливі для національної економіки — до Мінекономіки", - роз’яснив міністр.

Бронювання від мобілізації в Україні

Як повідомляв УНІАН, у жовтні в Україні бронювання працівників поставили на паузу. За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, понад 900 тис. людей отримали бронювання від мобілізації і Кабінет міністрів допускає подальше збільшення цієї цифри.

Шмигаль заявив, що уряд планує оновити правила бронювання за принципом "воюй або працюй".

Пізніше Кабінет міністрів України зробив чіткішою процедуру бронювання військовозобов'язаних на період воєнного стану. Цей процес зміниться з 1 грудня 2024 року.

Днями народний депутат Богдан Кицак, роз’яснюючи нову постанову Кабміністрів щодо бронювання, заявив, що для бронювання працівник має бути працевлаштованим на підприємстві до 18 травня 2024 року. За його словами, ті, хто влаштувався на роботу після цієї дати, права на відстрочку не матимуть.

Але пізніше у Міністерстві економіки спростували інформацію нардепа Кицака, заявивши, що дата прийому працівника на роботу не впливає на можливість забронювати його від мобілізації.

Вас також можуть зацікавити новини: