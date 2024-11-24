У Міністерстві поінформували, що за результатами аудиту 95% від усіх критично важливих підприємств зберегли цей статус, але під час аудиту були виявлені порушення.

Кабмін зробив чіткішою процедуру бронювання військовозобов’язаних на період воєнного стану. Про це сказано у повідомленні пресслужби Міністерства економіки України.

За даними відомства, починаючи з 1 грудня бронювання військовозобов’язаних знову відбуватиметься через"Дію", а усі критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року.

У Міністерстві поінформували, що за результатами аудиту 95% від усіх критично важливих підприємств зберегли цей статус, але під час аудиту були виявлені такі порушення:

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різке та необґрунтоване зниження зарплати працівникам після отримання підприємствам статусу критично важливого;

використання різних моделей для понаднормового збільшення чисельності заброньованих;

включення підприємств до переліку критично важливих, які по суті не є критичними для економіки.

Заступник міністра економіки Віталій Кіндратів стверджує, що "уряд зміг виявити незначні порушення і підготувати зміни, щоб їх виправити". Він додав:

"А отже нові параметри бронювання та критичності підприємств стануть чіткішими і забезпечать баланс між обороноздатністю держави та економікою. За результатами аудиту підприємства, на яких виявлені зловживання, втратили статус критично важливих, а працівники цих підприємств розброньовані. Також ми впорядкували погодження галузевих та регіональних критеріїв критичності підприємств. Бронювання повинні мати лише ті, хто дійсно робить внесок в економіку та мають на це законне право".

Зміна правил бронювання в Україні

Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою відстрочки від мобілізації, які видавалися раніше через "Дію" чи Мінекономіки, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

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