За словами Максима Бужанського, Telegram "не небезпечніший за будь-яку іншу мережу".

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов абсолютно правий, коли говорить, що месенджер Telegram становить реальну загрозу національній безпеці України. При цьому сам по собі Telegram "не небезпечніший за будь-яку іншу мережу, питання в анонімності". Про це написав народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський.

Він не впевнений у тому, що потрібна реєстрація кожного особистого Telegram-каналу, як пропонує Буданов, адже "це надмірно".

"А ось володіння двома і більше каналами - це вже сітка та спроба впливу. Тут було б доречно ввести термін - мережа Telegram-каналів, адміністрування мережі ТГ каналів, і просто повідомляти про право власності на них", - вважає нардеп. Відео дня

Він прогнозує хвилю "несамовитих криків про наступ на свободу слова, ось тільки в чому наступ на неї ніхто пояснити не зможе".

"Свобода слова - це право мати особистий канал, хоч авторський, хоч анонімний, а право на мережу каналів - це право на вплив, анонімне в тому числі. Із цим держава може не погодитися. Хоча якщо хтось хоче сказати, що право анонімно впливати на суспільні настрої - це характеристика демократії, я не погоджуся. Демократія - це відкритість та прозорість, насамперед", - резюмував Бужанський.

Заборона Telegram в Україні - останні новини

Telegram становить реальну загрозу національній безпеці України. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

За його словами, Telegram став головним джерелом отримання інформації для суспільства.

Раніше УНІАН повідомляв, що юристка Катерина Ткачук розповіла, чи можливо заблокувати Telegram в Україні. За її словами, Україні буде складно реалізувати заборону месенджера, навіть якщо подібний законопроект буде ухвалено.

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