У Telegram більше не буде функції "Люди поруч" (People Nearby). Передбачається, що вона була однією з причин затримання Дурова у Франції за звинуваченням у сприянні криміналу.
Ця функція давала змогу шукати тих, хто перебуває поблизу, а також локальні групи і чати. Але у неї "були проблеми з ботами і шахраями", водночас у звичайних користувачів функція була не дуже популярна. Її задіяли менше ніж 0,1% тих, хто сидить у Telegram, повідомив Дуров у своєму телеграм-каналі.
На зміну "Люди поруч" прийде нова функція під назвою "Бізнес поблизу", яка показує "легальні, перевірені підприємства". Компанії зможуть показувати каталоги товарів і безперешкодно приймати платежі.
Адміністрація месенджера також відключила завантаження нових медіафайлів у "Телеграфі", який, був використаний не за призначенням анонімними особами", розповів Дуров. Він також додав, що кількість платних користувачів Telegram Premium досягла 10 млн осіб.
Нагадаємо, у новій версії месенджера приватні чати більше не захищені від модерації. Команда Telegram має намір перетворити модерацію месенджера з об'єкта критики на привід для гордості, заявив Дуров.
Раніше сьогодні Дуров зробив свою першу публічну заяву після арешту, наголосивши, що Telegram неідеальний, а різке збільшення кількості користувачів до 950 млн спричинило проблеми, які полегшили зловживання платформою для зловмисників.
Після арешту Дурова в Україні знову почалися дискусії щодо заборони Telegram. Так, зокрема, глава ГУР Кирило Буданов заявляв, що Telegram є величезною проблемою для України. Однак, на його думку, блокуванням каналів ситуацію можна вирішити лише тимчасово.