Видатки на зарплати збільшують на 25% порівняно з поточним роком.

Бюджетний комітет Верховної ради України підтримав підвищення зарплат прокурорів з наступного року. Про це повідомила народний депутат Ніна Южаніна.

"13,3 мільярда гривень у 2025 році буде витрачено на зарплати прокурорів. Їх збільшать на 25% порівняно з поточним роком (додатково на 2,7 мільярда)", – написала вона у Telegram.

Нардепка зауважила, що пропозиції щодо скорочення таких видатків не були підтримані на засіданні бюджетного комітету, який зараз розглядає проєкт бюджету на 2025 рік.

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"Лобістами прокурорів у парламенті виявилися члени Комітету з питань правоохоронної діяльності", – додала Южаніна.

Народний депутат Ярослав Железняк також прокоментував це рішення Комітету.

"Бюджетний комітет все ж таки відхилив поправку, яка прибирає збільшення прокурорам зарплат на майже 3 млрд грн. Це підвищення на 37%. Тобто правки (155, 999 та 1000 від Цабаля та Южаніної) про те, щоб не підвищувати зарплати прокурорам на 3 млрд, які були враховані і рекомендовані робочою групою, не будуть прийняті. По факту Комітет погодив збільшити в бюджеті прокурорам зарплати у 2025 році", – написав Железняк у Telegram.

За його інформацією, рішення прийнято "за наполяганням депутатів з профільного комітету та першого заступника Генпрокурора пана Хоменко + голови Ради прокурорів".

Скандали навколо виплат прокурорам

Як повідомляв УНІАН, прокурори мали "лазівку" в законодавстві України ще з 2001 року, завдяки якій отримували найбільші виплати по інвалідності. Про це розповіла днями народна депутатка України Інна Совсун, коментуючи резонансний скандал з незаконним оформленням прокурорами інвалідностей.

За словами Совсун, такого розміру виплат по інвалідності, як у прокурорів, немає навіть у військових.

Колишній заступник генерального прокурора України Микола Голомша пояснив, що фальшиву інвалідність прокурори оформлюють не заради уникнення мобілізації, якій вони і так не підлягають, а заради виплат. Він підкреслив, що пенсія по інвалідності у прокурорів є "доволі значною".

Радник Офісу президента Михайло Подоляк, реагуючи на резонансне викриття, зазначив: якщо держава виявила такий системний конгломерат, де люди заробляли на фіктивній інвалідності, то потрібно їх карати подвійно.

"Мають це повернути і заплатити стільки ж зверху", – наголосив він.

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