Багато таких документів були оформлені ще до повномасштабного вторгнення РФ – із метою збільшення соцвиплат.

В Україні у десятків співробітників прокуратури оформлена інвалідність. Народний депутат, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Олена Мошенець прокоментувала цю ситуацію.

"На жаль, маємо області – наприклад, Хмельницька, Черкаська – де найвищий відсоток від тих, хто працює в прокуратурі, людей з інвалідністю. Я не хочу говорити, що ці всі довідки мають під собою якусь корупційну складову. Але, ми маємо точно це перевірити, оскільки маємо прецеденти, які бачить вся країна і захисники на фронті", – акцентувала Мошенець в етері телемарафону.

Депутат зауважила, що багато довідок насправді були видані ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Мотивацією для їх отримання серед працівників державних органів було збільшення собі соціальних виплат, пенсій на майбутнє.

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"На жаль, ця тенденція поширилась саме в період повномасштабного вторгнення. Але, сподіваюсь, що більше до цієї теми ми точно повертатись не будемо, тому що соромно. Соромно перед суспільством, соромно перед нашими захисниками, соромно перед міжнародними нашими партнерами", – підкреслила Мошенець.

За словами чиновниці, правоохоронні органи мають переглянути дуже велику кількість рішень, а відповідальні особи, які підписували документи про фальшиві групи інвалідності – нести кримінальну відповідальність.

"Безпосередню відповідальність мають нести ті, хто приймав і ухвалював рішення, підписував ці довідки. На мій погляд, це мають бути працівники цих комісій відповідальні, це мають бути керівники, які відповідні рішення ухвалювали. Думаю, якщо будуть переглянуті ті документи, які були надані, і переглянуті результати комісій, то відкриється дуже багато чого неприємного. Ми маємо дуже гарний момент, щоб викорінити це раз і назавжди", – акцентувала вона.

Мошенець додала, що є статті 368, 369 Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність і за пропозицію отримання вигоди і для тих хто приймав безпосередньо цю вигоду.

"Тобто, і той, хто пропонує, і то хто отримує, мають понести відповідну відповідальність", – пояснила нардепка.

Зазначається, що для подолання корупції під час присвоєння інвалідності потрібно усунути людський фактор і максимально цифровізувати цей процес. Тому що є багато рішень, які мають під собою певні корупційні механізми, що і застосовувалися.

"Найкраще обрати цифрові інструменти, які відсторонять людський фактор. Де не буде суб’єктивної складової, не буде якихось індивідуальних сватівських, кумівських та інших моментів. Які будуть чітко видавати необхідні документи або допомогу тим людям, які цього потребують. Наразі така реформа вже готується, вже є обговорення відповідного законопроекту, публічні обговорення", – резюмувала вона.

Десятки прокурорів по Україні оформили інвалідність

Як повідомляв УНІАН, в лавах медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) викрили масштабні корупційні схеми. На цьому тлі продовжує набирати обертів скандал з масовим встановленням інвалідності прокурорам.

В Офісі генпрокурора триває службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання груп інвалідності. Вона охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат.

За попередніми даними службового розслідування, у двох областях України – Черкаській та Хмельницькій, виявлено найвищий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю.

Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський видав указ про реформу всієї системи медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), комплекс заходів запропонувала РНБО. Він зауважив, що встановлено багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців.

Голова СБУ Василь Малюк повідомляв, що загалом в Україні понад 4 тисячі висновків про інвалідність, оформлених за фіктивними документами. Крім того, СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями. На сьогодні ці перевірки охоплюють майже 2,4 тис. таких осіб.

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