Йдеться про мільйони і мільйони державних грошей, які роками, десятиліттями виплачувались прокурорам, зауважила Совсун.

Прокурори мали "лазівку" в законодавстві України ще з 2001 року, завдяки якій отримували найбільші виплати по інвалідності. Про це розповіла народна депутатка України Інна Совсун в етері телеканалу Київ24.

"Ця норма з’явилась у 2001 році. З 2001 року прокурори і тільки прокурори мали цю лазівку. Ніхто не має таких виплат за групу інвалідності, як прокурори. І чому так сталося, здається, дуже очевидним. Тому що вони могли це пролобіювати і вписати у законодавство. І саме тому в Законі про прокуратуру, навіть не в Законі про страхування, ні в Законі про пенсії, а саме в Законі про прокуратуру ця норма і прописана", – зазначила Совсун.

За словами народної депутатки, такого розміру виплат по інвалідності, як у прокурорів, немає навіть у військових.

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"Якщо ви зайдете на сайт Пенсійного фонду, подивитеся їхню загальну сторінку про виплати пенсії за інвалідність, то побачите там три окремі категорії. Це військовослужбовці, це чорнобильці. І прокурори. Там немає нікого іншого. І ані у військовослужбовців, ані у чорнобильців такого розміру виплат немає, як у прокурорів", – наголосила вона.

Совсун зазначила, що сьогодні до Верховної Ради подали на реєстрацію законопроєкт, згідно з яким пропонується прибрати цю норму закону щодо виплат по інвалідності прокурорам.

"І що дуже важливо – створити умови для того, аби мати підстави повернути незаконно виплачені гроші. Тому це теж важливе питання. Ми розуміємо, що йдеться про мільйони і мільйони державних грошей, які роками, десятиліттями виплачувались прокурорам", – додала нардепка, говорячи про напрацьований законопроєкт.

Інвалідність в українських прокурорів

Як повідомляв УНІАН, після викриття на незаконному збагаченні керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи та її сина, який обіймав керівну посаду у Пенсійному фоні на Хмельниччині, з’явилася інформація про те, що близько 50 прокурорів Хмельницької області оформили інвалідність, до чого може бути причетна родина Крупи.

Згодом уже колишній генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що згідно з першими результатам и службового розслідування, вже відомо про 61 прокурора в Хмельницькій області, що мають документи про інвалідність. Він наголосив, що це є ненормально високим показником.

Пізніше колишній заступник генерального прокурора України Микола Голомша пояснив, що прокурори масово оформлювали собі фальшиву інвалідність не заради уникнення мобілізації, якій вони і так не підлягають. Мотивацією були гроші. Він зазначив, що пенсія по інвалідності у прокурорів є "доволі значною виплатою".

Голомша казав, що за законом прокурори мають право на солідну пенсію "за вислугою років". Але вона доступна лише тим, хто працював в прокуратурі щонайменше 25 років, з них 15 років — на прокурорських посадах.

"Шахраї не хочуть чекати так довго. І знайшли шпаринку в нашому законодавстві. А шпаринка така: прокурорам, які визнані особами з інвалідністю першої або другої групи, призначають пенсію по інвалідності в розмірі 60% їхньої заробітної плати (і далі — увага!) за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше ніж 10 років. Розумієте — лише 10 замість 25! І ти маєш ті самі гроші, як після чверті віку важкої служби", – пояснив він.

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