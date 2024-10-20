Генпрокурор пропонує прокурорам-інвалідам добровільно заново пройти медичну перевірку, аби це не довелося робити за примусом слідчого.

На сьогодні 61 прокурор в Хмельницькій області має документи про інвалідність, що є ненормально високим показником. Це підтвердив генеральний прокурор України Андрій Костін, звітуючи про перші результати службового розслідування щодо цього.

Він зауважив, що перевірка проводиться не лише на Хмельниччині, а в усіх органах прокуратури України, включно з Офісом Генерального прокурора. Встановлено, що 50 хмельницьких прокурорів отримали інвалідність ще до початку повномасштабної війни.

"Дуже важливо встановити, за яких обставин вони отримали інвалідність, тому що частка таких співробітників у Хмельницькій області є дуже високою. (...) Я вважаю, що всі прокурори, щодо яких є сумніви, мають добровільно пройти повторне обстеження. Поки це не зроблено в рамках кримінальних проваджень", – заявив Костін.

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Генпрокурор також повідомив, що ініціював створення робочої групи за участі міжнародні експертів. Група має комплексно оцінити ситуацію та розробити рішення, які дозволять запобігти повторенню подібних зловживань у майбутньому.

Скандал з прокурорами-інвалідами на Хмельниччині

Як писав УНІАН, днями у ЗМІ з’явилася інформація про те, що близько півсотні прокурорів Хмельницької області оформили собі інвалідність. При цьому лунали припущення, що інвалідність їм могла виписати екскерівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяна Крупа, яку на початку жовтня затримали за підозрою у хабарництві.

Сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив про скликання засідання РНБО через корупцію в МСЕК та, ймовірно, "фальшиві інвалідності" у десятків прокурорів. Президент назвав "нахабством" дії прокурорів, які "скористались своїми зв’язками", щоб оформили собі "фальшиві інвалідності".

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