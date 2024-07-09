Жінка вірить, що винні за цю катастрофу понесуть заслужене покарання.

Українка з трирічним сином врятувалася під час російського удару по "Охматдиту", сховавшись у туалеті.

Як повідомляє Bild, 36-річна Олена із сином 3 років під час атаки перебували на п'ятому поверсі хірургічного відділення. Жінка почулаа вибухи та швидко зорієнтувалась, що треба ховатися у приміщення, максимально прикрите стінами.

"Почалася повітряна тривога, ми були на п'ятому поверсі хірургічного відділення та пішли спускатися вниз сходами. Коли почалися вибухи, я відчула хвилю, схопила його і побіг туди, де було темно та багато стін. Він злякався і заплакав, я намагалася його відволікти", - розповіла жінка.

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Мати і син сховалися в туалеті і чекали, доки припиняться вибухи. Олена відчула ще одну хвилю. Почали рухатися шафи, вилетіло вікно.

"Все відбувалося поруч із нами, це був шок, але ми не панікували. Я не погана людина і намагаюся пробачати, але це неможливо пробачити. Я хочу, щоб Бог почув нас і кожен отримав те, що заслуговує. Я вірю, що Бог є і погані вчинки повертаються бумерангом", - зазначила вона.

Представниця ДСНС України Світлана Водолага розповіла, що у понеділок вибухи сталися у дев'яти місцях столиці. Загинули 29 киян, четверо з них діти. Поранення отримали 117 людей. Ситуація в Охматдиті критична.

"Одна будівля практично зруйнована, інші пошкоджені. Ми знаємо, що також пошкоджено обладнання лікарні. Зараз вивозять медобладнання, що залишилося. Дітей вже евакуйовано. Сьогодні ми вже двічі зупиняли роботу через повітряну загрозу. Літали дрони", - зазначила вона.

33-річний волонтер Джек, який допомагає розбирати завали, знайшов серед уламків зошит дитини, яка вчила англійську мову.

"Не знаю, можливо вона (дитина - УНІАН) все ще під завалами. Я справді не знаю, що сказати. У мене немає слів. Це дитяча лікарня. Тут були діти з мріями про найкраще майбутнє. Діти, які вчили англійську мову. Вони з нетерпінням чекали на краще життя", - поділився Джек.

Атака на "Охматдит"

Як повідомляв УНІАН, 8 липня російські загарбники здійснили масований ракетний обстріл України. Запущена росіянами ракета була запрограмована саме на ураження дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у Києві.

Служба безпеки України кваліфікувала удар РФ по лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. За попередніми даними слідчих, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101. На місці трагедії уже знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.

9 липня в "Охмадиті" завершено аварійно-рятувальні роботи. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що внаслідок атаки РФ на цій локації 2 особи загинули, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей.

За його словами, загалом станом на зараз у Києві внаслідок російських ударів 8 липня загинуло 29 осіб, серед яких 4 дитини, та 117 людей постраждало, з них 10 дітей.

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