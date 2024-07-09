Крім того, кожній родині з дітьми, яка постраждала від вчорашньої атаки, буде виділена допомога.

Кабінет міністрів України виділив з резервного фонду державного бюджету 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит". Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Держава повністю відбудує "Охматдит". Починаємо роботи вже зараз", - зазначив він.

За його словами, Міністерство охорони здоровʼя, Міністерство економіки та Міністерство фінансів відразу після трагедії отримали вказівку опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення і допомоги постраждалим.

Відео дня

"Сьогодні ми спрямовуємо з резервного фонду держбюджету 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи в "Охматдиті". Далі будемо збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проект відбудови.

Також Шмигаль поінформував, що кожній родині з дітьми, яка постраждала від вчорашньої атаки, разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога у розмірі 10 тис. 800 грн на кожного члена родини.

"Президент Володимир Зеленський поставив завдання в найкоротші терміни знайти локацію для переїзду лікарів та маленьких пацієнтів зі зруйнованих та пошкоджених корпусів. Такі локації вже знайдені. Це Київські обласні клінічні лікарні №1 та №2. Надаємо відповідне доручення про початок переміщення", - додав очільник уряду.

Атака на "Охматдит"

Як повідомляв УНІАН, 8 липня російські загарбники здійснили масований ракетний обстріл України. Запущена росіянами ракета була запрограмована саме на ураження дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у Києві.

Служба безпеки України кваліфікувала удар РФ по лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. За попередніми даними слідчих, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101. На місці трагедії уже знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.

9 липня в "Охмадиті" завершено аварійно-рятувальні роботи. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що внаслідок атаки РФ на цій локації 2 особи загинули, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей.

За його словами, загалом станом на зараз у Києві внаслідок російських ударів 8 липня загинуло 29 осіб, серед яких 4 дитини, та 117 людей постраждало, з них 10 дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: