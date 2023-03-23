Росіяни зомбували не тільки дітей, але й морально знищували їхніх дітей.

Росіяни "промивали мізки" викраденим українським дітям. Їм брехали, що батьки від них відмовилися та намагалися швидше прилаштувати їх у прийомні сім'ї.

Як повідомив хлопчик з Херсонської області, якого вдалося повернути додому, російські чиновник переконували, дітей що додому вони більше не повернуться, а найкращим виходом буде усиновлення.

Водночас батькам-українцям заявляли, що вони їх більше не побачать, бо це "діти Росії".

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"Казали, що нас відвезуть до Пскова. "Там інтернат. А там вас уже всиновлять". Ми казали, що від нас батьки не відмовлялися, аж ніяк ви нас не відвезете. А нам казали, що відмовилися від нас. Я дзвоню мамі. Мама каже цій, директору табору, каже "Ви що, взагалі хворі? Я такого не говорила. Навіщо ви дітям брешете?". А та каже: "Все одно ви їх не заберете. Це діти Росії", – розповідає хлопчик.

Викрадення українських дітей

Росія примусово депортувала українських дітей з окупованих територій. Офіційно відомо про викрадення майже 14 тисяч українських дітей.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна і Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконному примусовому переміщенні українських дітей.

Уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук заявляла, що Російська Федерація викрадає українських дітей, щоб поповнити свою націю і зробити з них росіян. Таким чином агресор хоче поповнити свою націю за рахунок українських дітей. Для цього навіть проводиться медичний огляд для відбору найздоровіших.

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