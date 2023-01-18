З початку повномасштабного вторгення Росія вбило 456 українських дітей.

В Україну вдалося повернути 125 дітей, яких незаконно вивезли у Росію під час війни.

Про це повідомила радник - уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук під час відкриття проєкту "Ukraine is You" в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі. За її словами, на сьогодні відомо про викрадення майже 14 тисяч дітей Російською Федерацією.

"Нам вдалося ідентифікувати та верифікувати дані майже 14 тисячі дітей, які були викрадені та депортовані російською армією, і, на жаль, можемо сказати, що лише 125 з них нам вдалось повернути назад додому", - розповіла вона.

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З початку повномасштабного вторгення Росії в Україні було вбито 456 дітей. Ще 897 отримали поранення. "Поки йшла наша презентація, ми дізналися, що з-під завалів в Дніпрі витягли ще одну дитину, яку вбили рашисти", - додала вона.

Герасимчук відзначила, що через російську агресію у понад 7,5 мільйона українських дітей, які знаходилися в Україні, "влучила війна".

Викрадення дітей з України

В американському Інституті вивчення війни повідомляли, що українських дітей віддають на усиновлення у російські родини.

Дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова усиновила хлопця, якого росіяни незаконно вивезли зі знищенного Маріуполя.

Восени правозахисна організація Amnesty International звинуватила Росію у вчиненні насильницького переміщення, депортації та фільтрації людей під час війни.

Наприкінці грудня повідомялося, що в Україну повернули 16-річного хлопця, якого російські окупанти вивезли в Росію.

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