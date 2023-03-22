Дії Росії мають ознаки геноциду.

У здійсненні депортації українських дітей на територію Російської Федерації бере участь велика кількість людей.

Серед них представники місцевої влади в різних регіонах Росії, які приймають таких дітей. Про це повідомила DW уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук.

"Всі відеодокази, які залишають представники державної влади РФ, документуються Офісом генпрокурора України і передаються слідчим МКС. Тому, я думаю, цей список буде розширюватися. Видача ордера на арешт Путіна і Бєлової - історична подія і перший крок до визнання геноциду українського народу через викрадення дітей", - наголосила вона.

Відео дня

Герасимчук нагадала, що відповідно до положень статті другої Конвенції про запобігання злочину геноциду 1948 року, статті шостої Римського статуту Міжнародного кримінального суду та статті 442 Кримінального кодексу України, насильницька передача дітей з однієї групи до іншої з метою знищення національної, етнічної чи расової групи - це складова злочину геноциду.

Депортація українських дітей

Як раніше повідомляв УНІАН, наразі відомо про викрадення майже 14 тисяч українських дітей.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна і Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконному примусовому переміщенні українських дітей.

Герасимчук заявляла, що Російська Федерація викрадає українських дітей, щоб поповнити свою націю і зробити з них росіян. Таким чином агресор хоче поповнити свою націю за рахунок українських дітей. Для цього навіть проводиться медичний огляд для відбору найздоровіших.

Вас також можуть зацікавити новини: