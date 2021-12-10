На медзаклад чекає перевірка МОЗ.

Заклад охорони здоров'я в Закарпатській області, де проводили "анонімну вакцинацію", виключено з переліку таких, які проводять щеплення проти COVID-19.

Про це під час брифінгу 10 грудня заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністр зазначив, що деякі заклади охорони здоров'я, які проводять щеплення проти коронавірусу, свідомо порушують ліцензійні умови.

Читайте такожПриходили налякані вночі: в Ужгороді зробили вже майже 1,5 тисячі "анонімних" COVID-щеплень"В Україні вже проведено 26 мільйонів 284 тисячі щеплень. І кожне це щеплення внесене медичними працівниками до електронної системи охорони здоров’я. Тому що так передбачають нормативно-правові акти міністерства. Але, на жаль, є заклади охорони здоров'я, працівники, яких не читають алгоритми міністерства, і не чують попереджень", - сказав міністр.

Серед таких Ляшко згадав центр "анонімної вакцинації" на Закарпатті. Міністр повідомив, що до центру не передаватимуть вакцини і проведуть перевірку дотримання ліцензійних умов.

"Вчора один заклад в Закарпатській області, який придумав собі процес "анонімної вакцинації", був виключений мною з переліку закладів охорони здоров'я, які проводять щеплення проти COVID-19. Тобто в цей заклад відсьогодні заборонено передавати вакцину, закуплену за кошти державного бюджету або доставлену в рамках глобальної ініціативи COVAX. Додатково цей заклад буде ретельно проінспектований ліцензійною комісією міністерства на предмет дотримання ліцензійних умов", - наголосив міністр.

Анонімне щеплення в Україні

В Ужгороді 17 листопада вперше в Україні запровадили анонімну вакцинацію проти коронавірусу. Передусім для тих, хто вже отримав фейковий COVID-сертифікат, однак тепер бажає щепитися проти коронавірусу.

Анонімний кабінет вакцинації працював на вулиці Східній, 4/1 (медичний центр Prevention Hospital). З 17 листопада по 8 грудня там вакцинувалися майже 1,5 тис. осіб.

19 листопада міністр Ляшко оголосив, що цей пункт вакцинації є фейковим та пообіцяв, що перевірить інформацію про нібито відкриття "анонімного" пункту вакцинації на Закарпатті.

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Автори: Леся Лещенко, Анастасія Печенюк