Ляшко наголосив, що МОЗу важливо бачити всі наявні дані щодо вакцинації населення.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко каже, що перевірить інформацію про нібито відкриття "анонімного" пункту вакцинації на Закарпатті.

В ефірі Сніданку 1+1 глава МОЗ назвав відкриття такого пункту у західному регіоні "фейком".

"Ми зараз розбираємося, що там на Закарпатті…", - відповів Ляшко.

Ляшко уточнив, що цей "пункт" не стосується "ковідної амністії".

"Ковідна амністія", нагадав міністр, стосується допуску до вакцинації пацієнтів, що мали підроблений COVID-сертифікат і розповіли про це сімейному лікарю.

При цьому "зараз запускається процес" спрощення цієї процедури – коли громадянам не доведеться через суд затребувати дозвіл на щеплення.

Ляшко наголосив, що МОЗу важливо бачити всі наявні дані щодо вакцинації населення.

"На Закарпатті там хтось собі щось придумав. Я не знаю, чи це правда. Ми перевіримо повністю всю інформацію. Вчора (18 листопада – УНІАН) з директором департаменту говорив: не може бути ніякої анонімності. Ми хочемо бачити, що відбувається, і вносити все через електронну форму системи охорони", - сказав він в ефірі програми. Що передувало

18 листопада депутат Закарпатської обласної ради Федір Шандор заявив, що у регіоні запустили соціальний проект з анонімної вакцинації громадян, які купили фейкові COVID-сертифікати.

Чиновник стверджував, що влада зважилася на експеримент після опитування серед мешканців області, чи готові вони щепитися від коронавірусу, маючи на руках підроблені документи про нібито "проведену вакцинацію".

Повідомлялося, що в анонімному кабінеті може щепитися кожен, хто не бажає, щоби його дані були внесені в електронний реєстр системи охорони здоров’я.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Яна Ставська