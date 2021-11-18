Анонімний кабінет вакцинації з середи працює в Ужгороді.

У Закарпатській області запровадили анонімну вакцинацію від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це учора під час брифінгу заявив автор ідеї, керівник кафедри соціальної роботи Ужгородського національного університету, професор, депутат Закарпатської обласної ради Федір Шандор.

За його словами, у рамках соціологічного дослідження, проведеного за запитом європейських соціальних студій, був здійснений поверхневий соціологічний зріз щодо вакцинації та нелегальної купівлі сертифікатів, ПЛР-тестів та експрес-тестів на території Закарпаття.

За результатами цього дослідження, понад 4 тисячі сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу можуть бути фальшивими.

"І це тільки айсберг. Ці підроблені документи виготовлялися не тільки на території Закарпаття", – уточнив Шандор.

Також, за інформацією професора, в рамках дослідження громадян, які мають підроблені сертифікати, анонімно запитували, чи хотіли б вони все ж таки вакцинуватися.

"Ми отримали такий результат: понад 35% опитаних нами людей уже шкодують про те, що не зробили вакцинацію, але юридично вона зафіксована. Тому, як вийти з цієї правової та моральної колізії – вони не знають. Інший момент, про який ми чули, це те, що громадянин хотів би зробити щеплення, але його родина категорично проти. Також спрацьовують релігійні чинники, через які жителі області не хочуть переступати", – додав Шандор.

Читайте такожМОЗ буде карати українських лікарів, які виступають проти COVID-вакцинації: що їм загрожуєВін уточнив, що після цих досліджень виникла ідея розпочати експеримент і створити анонімний кабінет для людей, які хочуть вакцинуватися, але не бажають бути зафіксовані в електронній системі охорони здоров’я, "Дії" тощо.

Своєю чергою лікар-інфекціоніст Віктор Петров повідомив, що за погодження із Закарпатською ОДА, епідеміологами, іншими фахівцями було вирішено створити анонімний кабінет і запустити так звану COVID-амністію.

"Це буде кабінет, який даватиме можливість абсолютно анонімно вакцинуватися тим людям, які зафіксовані у системі щеплень, але не робили їх", – уточнив інфекціоніст.

Він наголосив, що держава в даному випадку проявляє свою добру волю, щоб допомогти людям, і забезпечує роботу кабінету вакцинами.

За інформацією Петрова, кабінет відкрився учора, 17 листопада, в Ужгороді на вулиці Східній, 4/1 (медичний центр Prevention Hospital). Він забезпечений вакцинами AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer та Moderna.

Зробити щеплення у цьому кабінеті зможе будь-який житель Закарпаття, який з певних причин не хоче, щоби його дані про вакцинацію були внесені до електронної системи охорони здоров’я. Вакцинуватися можна буде цілодобово, і для цього навіть не треба буде вказувати свої контактні дані та телефон.

Нагадаємо, 6 листопада міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що МОЗ опрацьовує можливість запровадження так званої "ковідної амністії".

"Ми відпрацьовуємо зараз можливість такої "ковідної амністії". Зокрема, якщо людина купила сертифікат і зараз бачить, що відбувається, і не може зробити щеплення. Нам потрібно це прибрати. Ми працюємо над цією моделлю, як це зробити", – сказав Ляшко.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Наталія Петерварі