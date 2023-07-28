Український громадсько-політичний діяч розкрив моменти продажу карти з особистого кабінету глави ГУР України, а також розчарував українців заявою про жабу Буданова.

Український телеведучий Сергій Притула назвав "ідеальний" лот в рамках свого благодійного аукціону і прокоментував успіх з продажем карти з "розчленованою" Росією з особистого кабінету глави ГУР Кирила Буданова.

В інтерв'ю LIGA.net. Притула розповів, що за цей "артефакт" української розвідки могли виручити на шість мільйонів більше. Також спочатку українці більше хотіли побачити лотом "жабу Буданова", проте цей варіант виявився "нереалістичним".

"Коли ми оголосили, що карта буде розігруватися Кирила Олексійовича, всі сказали: "А жаба? "Я кажу:" Жаба - оперативник, вона на службі. Жабу не можна продавати - вона працює", - розповів Притула.

На зустрічне запитання журналіста ведучий уточнив, що легше було б запропонувати на аукціон "череп Путіна", ніж "буданівську жабу". Разом з тим, "кісточки" лідера РФ виявилися б занадто дорогим лотом: багато хто захотів би собі такий сувенір.

"Череп Путіна. Це було б занадто дорого... Тому що кожен хотів би вдома таку попільничку", - заявив Притула.

Раніше обидва предмети (карта і жаба), засвітилися в кабінеті глави ГУР. Як зазначив Притула, це стало початком їх "іміджевого" зростання: перший предмет викликав безліч мемів і ажіотажу серед українців, а другий навіть промайнув в одному з сюжетів топ-пропагандистки РФ Ольги Скабєєвої.

"Я вже чекав, коли вона отримає офіцерське звання в Головному управлінні розвідки - настільки вона виросла, іміджево", - розповів він.

Волонтер уточнив, що Буданов з великим небажанням погодився продати на аукціоні свою особисту річ, вона була йому дорога. Однак в рамках волонтерського збору на нові БПЛА не вистачало пристойної суми, тому штаб Притули організував з Кирилом Олексійовичем "предметну розмову".

"Ми зустрілися, і я кажу: "Зараз, щоб такий бюджет зібрати, буде мало просто яскравого ролика. Мені потрібні від вас артефакти", - розповів Притула.

За його словами, переконати Буданова вдалося за рахунок двох аргументів: потрібна була річ, яка викликала б потужні асоціації в українців з панікою росіян і самим главою ГУР, тому карта підходила найкраще.

Також Притула зазначив, що підсумки аукціону його трохи розчарували. Виявилося, новий володар "карти Буданова" був готовий віддати за лот суму в межах 20 млн грн, проте інші учасники аукціону занадто швидко перестали торгуватися. Тому "артефакт" ГУР продали на шість мільйонів дешевше. Про це Притула дізнався під час особистої розмови з переможцем.

"Я його запитав, до якої межі він був готовий торгуватися. Він сказав, що потенційно вони розглядали можливість віддати в межах 20 млн грн, але інші учасники торгів... поступово відпали", - розповів він.

Притула зібрав на БПЛА за рахунок "карти Буданова"

Нагадаємо, 23 липня український волонтер і телеведучий Сергій Притула оголосив, що в рамках аукціону зі збору коштів на дрони для розвідників, вдалося продати особливо цінний лот - знамениту карту Кирила Буданова, де маркером була "розчленована" територія РФ (Курська, Бєлгородська області і Кубань були помічені, як "частина" України).

Тоді повідомлялося, що карту вдалося продати за 14 мільйонів гривень. Вперше про збір коштів в рамках аукціону Притула оголосив 19 липня. Йшлося про закупівлю дронів БПЛА EOS C VTOL для української розвідки. За підсумком зібрали 120 млн гривень.

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