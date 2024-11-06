Постійні атаки ворожих безпілотників з вибухівкою ускладнюють переміщення людей містом.

Російські військові постійно атакують безпілотниками мирних жителів Херсона, які через цей вид терору намагаються зайвий раз не пересуватися містом. Про це пише американське видання The Wall Street Journal, яке поспілкувалося з містянами.

Так, 38-річна продавчиня продуктового магазину в Херсоні Ольга Чернишова розповіла, що намагається більше перебувати вдома, адже вже двічі потрапляла під атаку ворожих безпілотників. Під час першого випадку жінка була на вулиці. Почувши дзижчання FPV-дрона, вона встигла забігти до свого будинку, а граната влучила у її авто. Ольга отримала незначні травми. Вже через кілька тижнів жінка змушена була ховатися під деревом, щоб її не помітив безпілотник. А наприкінці жовтня вона спостерігала з вікна свого будинку, як дрон скинув гранату на припаркований поруч автомобіль.

Видання зазначає, що до повномасштабного вторгнення РФ населення Херсона складало майже 270 тисяч жителів, наразі його залишилося менше чверті. За даними місцевої влади, з початку липня в місті було скоєно понад 7 тисяч атак безпілотників, внаслідок чого було поранено майже 600 мирних жителів, 50 загинули.

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WSJ наголошує, що атаки безпілотників на містян свідчать про намір росіян їх вбити, хоча Москва постійно заявляє про те, що її цілі є військовими. Деякі жителі Херсона припускають, що ворог може використовувати людей у якості мішеней для тренувань пілотів безпілотників.

На відео, опублікованих у російських пабліках, видно, як дрони стежать за пішоходами протягом кількох кварталів, перш ніж скинути на них гранати. Ролики з російськими дронами з боєприпасами, які літають біля житлових будинків, оприлюднюють і українці.

Ці атаки змінили життя херсонців. Вони бояться зайвий раз виходити на вулицю, намагаються стояти під деревами, не їздити автомобілем, а ходити пішки, адже при появі дрона можна швидше сховатись в укриття.

Представник ДСНС Володимир Циктор підтверджує, що людям стало важче пересуватися містом. Ворожі безпілотники також атакують автомобілі рятувальників. Він розповів, що нещодавно дрон врізався у дах будівлі, який після артилерійського удару ремонтували співробітники ДСНС. Один з них внаслідок падіння пошкодив хребет, інший – отримав осколкові поранення.

Для боротьби з ворожими безпілотниками по місту їздять автомобілі з антидроновими системами. Однак влада закликає містян до евакуації, адже безпеку у таких умовах гарантувати важко.

Останні ворожі атаки на Херсонщину

Російська армія періодично атакує Херсон та область. Так, внаслідок обстрілу 29 жовтня загинули дві людини - 62-річний чоловік та 66-річна жінка. Ще близько десяти людей було поранено.

2 листопада російська армія з артилерії обстріляла селище Зеленівка Херсонської області, загинула жінка, серед поранених – троє дітей.

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