Підвищено рівень мінної небезпеки вздовж берегів Дніпра, Дніпро-Бузького лиману та всього чорноморського узбережжя Миколаївщини і Одещини.

Через теракт на Каховській ГЕС поток води несе багато ворожих мін, одну вже викинуло на берег Одещини.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", потоками позривало мінно-вибухові загородження, які окупанти облаштовували на лівому березі. Крім того, "Південь" повідомляє, що внаслідок прориву води стрімкою течією сміття, уламки різних предметів, човни, навіть будівельні конструкції несе річкою Дніпро і частково винесло в Чорне море.

"Наразі велика кількість мін дрейфує у воді за течією. Одну з таких протидесантних мін викинуло на берег Одещини. Сили оборони небезпеку контрольовано знищили", - розповіли військові.

Відео дня

Також зазначається, що в умовах розвитку надзвичайної ситуації, пов’язаної з підривом Каховської ГЕС, посилено мінну небезпеку як вздовж берегів Дніпра, Дніпро-Бузького лиману та всього чорноморського узбережжя Миколаївщини і Одещини.

Підрив Каховської ГЕС та міни

6 червня Каховська ГЕС була підірвана окупантами. Про мінну небезпеку під час повені стало відомо в перші ж години після підриву ГЕС. Вода змила великі мінні поля, які росіяни влаштували вздовж усього лівого берега Дніпра. Зараз багато з цих мін винесло в Дніпро-Бузький лиман, що становить небезпеку для жителів ще й морського узбережжя.

Вода прибиває до берега протитанкові міни. Деякі міни вибухали прямо у воді, наштовхуючись на перешкоди.

На проблему звернули увагу в Міжнародному комітеті Червоного Хреста, зазначивши при цьому, що найдовшим наслідком повені навіть після відновлення ГЕС стане мінна небезпека.

Вас також можуть зацікавити новини: