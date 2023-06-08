Найдовшим наслідком повені навіть після відновлення ГЕС стане мінна небезпека.

Повінь у Херсонській області, викликана підривом Каховської ГЕС, створила для України ще одну несподівану проблему, яка буде існувати десятиліттями – міни, віднесені водою з мінних полів, які тепер розсіяні по всій зоні паводку.

Як пише Reuters, на проблему звернули увагу в Міжнародному комітеті Червоного Хреста (МКЧХ). Відзначається, що частина вибухонебезпечних предметів так і залишилася на мінних полях, а частина осіла в річковому мулі, а то і просто в полях, садах і дорогах на величезній території.

"У минулому ми знали, де знаходиться небезпека. Тепер ми не знаємо. Все, що ми знаємо, це те, що вони знаходяться десь нижче за течією", - заявив глава відділу по боротьбі зі збройовим забрудненням МКЧХ Ерік Толлефсен.

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Він зазначив, що знайдені під водою в Данії в 2015 році міни часів Другої світової війни виявилися все ще активні. Відповідно нинішнє мінне забруднення Херсонщини - це проблема на десятиліття.

Толлефсен сказав, що проблема з мінами полягає не обов'язково в їх номінальній кількості, а в тому, де вони були встановлені, особливо в такій країні з розвиненим сільським господарством, як Україна.

Він повідомив, що в районах нижче за течією від греблі є мінні поля протипіхотних і протитранспортних мін, встановлених сторонами конфлікту.

Під час візиту в середу в Херсон, сильно постраждалий від стихії, віце-прем'єр-міністр України Олександр Кубраков також попередив про небезпеку, яку представляють плавучі міни, а також про поширення хвороб і небезпечних хімічних речовин в паводкових водах.

Повінь на Херсонщині та міни

Про мінну небезпеку під час повені стало відомо в перші ж години після підриву ГЕС. У мережі стали з'являтися кадри того, як вода прибиває до берега протитанкові міни, які, як з'ясувалося, мають непогану плавучість. Що найнебезпечніше - деякі міни вибухали прямо у воді, наштовхуючись на перешкоди.

За словами заступника голови Міноборони Ганни Маляр, вода змила великі мінні поля, які росіяни влаштували вздовж усього лівого берега Дніпра. Зараз багато з цих мін винесло в Дніпро-Бузький лиман, що становить небезпеку для жителів ще й морського узбережжя.

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