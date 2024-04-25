За словами Дмитра Лазуткіна, реєстрація в електронному кабінеті не передбачає проходження ВЛК.

Вже в червні має запрацювати електронний кабінет військовозобов'язаного, в якому можна буде оновити облікові дані, заявив в ефірі "Радіо Свобода" речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"Можна буде туди завантажити якусь інформацію про себе, буде підтягувати туди інформація з державних реєстрів. Таким чином, цей сервіс стане більш зручним для громадян, які звикли жити з-за допомоги смартфону чи ноутбуку", – пояснив Лазуткін.

На запитання, чи передбачає електронний кабінет проходження ВЛК, Лазуткін відповів: "Електронний кабінет не передбачає проходження ВЛК. Йдеться про оновлення даних – зміна місця проживання, сімейного стану, бронювання, резервування тощо".

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Крім того, речник Міноборони розповів, чи планує ТЦК роздавати повістки чоловікам за кордоном.

"ТЦК за кордоном працювати не буде. Міністерство оборони не може коментувати ті чи інші дії МЗС. Це поки що виглядає щонайменше нереально", – запевним Лазуткін.

Обмеження для українських чоловіків за кордоном

Нагадаємо, напередодні Кабмін ухвалив рішення щодо припинення видачі паспортів чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном.

Крім того, 23 квітня очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив про припинення надання консульських послуг стали для українців призовного віку. За його словами, перебування громадянина за кордоном не звільняє його від обовʼязків перед Батьківщиною.

На думку юриста Євгена Зурнаджі, доручення МЗС України щодо припинення надання консульствами послуг чоловікам не має законних підстав, тому що документ про мобілізацію наразі не набув чинності.

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