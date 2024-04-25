Як уникнути черг в ТЦК / фото mil.in.ua

В Сухопутних військах Збройних сил України дали громадянам поради, аби не стояти у чергах біля територіальних центрів комплектування.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ у Telegram у зв'язку з появою інформації про черги біля ТЦК.

"Це добре, що велика кількість людей вирішила оновити дані чи стати на облік", - йдеться у повідомленні.

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Водночас, в сухопутних військах ЗСУ нагадали громадянам, що територіальні центри комплектування (ТЦК) працюють 24/7.

"Ви можете прийти у будь-який зручний для вас час", - йдеться у повідомленні.

Також можна попередньо зателефонувати до ТЦК. Відповідні контакти ТЦК можна знайти, перейшовши за посиланням.

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Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня 2024 року президент України підписав новий закон про мобілізацію. Він передбачає низку нових обмежень для військовозобов'язаних, а також компенсації для військовослужбовців. Цей закон набуде чинності 18 травня. 

Міністерство оборони України опублікувало пояснення до прийнятого нещодавно закону про мобілізацію. 

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