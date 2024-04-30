За словами Ольги Стефанішиної, оновлення даних в ТЦК не означає автоматичну мобілізацію.

Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону, повідомила в інтерв'ю DW віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень і давайте не забувати, що війна триває, і ми маємо її виграти", – наголосила Стефанішина.

Вона також додала, що оновлення даних у ТЦК та СП не означає автоматичну мобілізацію військовозобов'язаних на фронт.

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"Україна ухвалила закон про мобілізацію, і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації – облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення", – зазначила віцепрем'єрка.

Обмеження для українців за кордоном: що відомо

Нагадаємо, напередодні МЗС призупинили надання консульських послуг для чоловіків. За словами очільника міністерства Дмитра Кулеби, обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.

На тлі цього, в Києві різко збільшився попит на закордонні паспорти. Також спостерігається підвищений попит на отримання ID-карток підлітками.

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