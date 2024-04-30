Українці з простроченими документами зможуть і далі проживати в Естонії, але можливості подорожувати до інших країн у них не буде.

Радниця відділу політики громадянства та міграції МВС Естонії Аннелі Вікс повідомила, що у них немає плану примусової репатріації на територію України громадян України, які законно проживають в Естонії і втекли через війну.

Вона зазначила, що це стосується і чоловіків призовного віку, які на батьківщині можуть бути мобілізовані, пише ERR.

"Мобілізація - це питання, що стосується держави та її громадян. У Міністерства внутрішніх справ немає плану примусової репатріації громадян України, які законно проживають в Естонії і втекли через війну, зокрема громадян України, які належать до цільової групи можливої української мобілізації", - сказала Вікс.

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Станом на 26 квітня посвідку на проживання в Естонії на підставі тимчасового захисту мали 6500 українських чоловіків віком 18-60 років.

За словами Вікс, якщо громадяни України мобілізаційного віку більше не зможуть обміняти свої протерміновані паспорти на нові в посольстві України, то вони втратять можливість подорожувати.

"Однак відсутність чинного проїзного документа не обмежує можливості подачі заяви на отримання або продовження посвідки на тимчасове проживання (в тому числі на підставі тимчасового захисту). Чинний порядок також допускає ідентифікацію або підтвердження особи на підставі інших доказів. Однак іноземець не може звернутися за візою за відсутності дійсного проїзного документа", - додала чиновниця.

Можливість депортації українців

Влада Литви підтримала ідею повернення на українську територію чоловіків призовного віку. Голова литовського Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте пояснила, як це можна зробити.

Чиновниця сказала, що для відправки деяких чоловіків-українців на Батьківщину "має бути створено якусь спеціальну законодавчу базу, тому що зараз її немає".

"...А якщо говорити про право Європейського Союзу про тимчасовий захист, то це європейське рішення, тому повинно бути європейське рішення, як реагувати на такий запит з боку України (щодо повернення чоловіків, - Ред.)", - заявила Ґудзінскайте.

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