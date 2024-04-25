Також спостерігається підвищений попит на отримання ID-карток підлітками.

У Києві за останній місяць попит на оформлення закордонних паспортів збільшився на 15%. Про це директор Департаменту ЦНАП КМДА Наталія Шамрай заявила в ефірі телеканалу "Київ24.NEWS".

"Стосовно черг у ЦНАПах Києва щодо закордонних паспортів, у принципі, не можу сказати, що ажіотаж, але попит на закордонні паспорти і паспорти громадян України у формі ID-карток у нас спостерігається вже десь місяць. Але казати, що дуже велике навантаження, не можна. Десь зранку у нас в чергах 10-15 осіб і до кінця дня ми приймаємо усіх, хто звернувся до Центрів надання адміністративних послуг", – сказала Шамрай.

Також вона пояснила, з чим пов'язаний попит.

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"Зараз, якраз, той період, коли тим дітям, яким виповнилося 14 років, треба отримати ID-картку, тому що необхідно буде здавати ЗНО. На закордонні паспорти збільшився попит десь на 15%", – зазначила Шамрай.

Оформлення документів

Як повідомляв УНІАН, українцям порадили перевірити свої закордонні паспорти після того, як частину виданих в Україні документів визнали недійсними через помилку в транслітерації. В лютому 2023 року в системі оформлення біометричних паспортних документів відбулося оновлення програмного забезпечення. Відповідно у разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ.

Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно з яким військовозобов'язані чоловіки 18-60 років зможуть отримати закордонні паспорти та паспорти громадянина України тільки на території нашої держави.

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