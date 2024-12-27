За словами Віктора Ляшка, на питанні статусу інвалідностінайбільше маніпулюють ті, хто не хоче, щоб відбувалися зміни в МСЕК.

Висновки, довідки і документи, які видавали медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) до 1 січня 2025 року, залишаються чинними. Про це в ефірі Українського Радіо заявив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.

За його словами, на питанні статусу інвалідності, встановленими комісіями, найбільше маніпулюють ті, хто не хоче, щоб відбувалися зміни в МСЕК.

"Для тих, хто пройшов МСЕК і має чинний висновок, усі довідки і документи, які видавали МСЕК до 1 січня 2025 року, залишаються чинними. Вони й надалі будуть підставою для отримання всіх соціальних гарантій, прав, пільг, пенсій, компенсацій та інших виплат, які передбачені законодавством", - уточнив глава МОЗ.

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Водночас, за його словами, це не стосуватиметься категорій, яких рішенням РНБО визнано такими, щодо яких потрібно провести переогляд:

"Зокрема, це прокуратура, інші правоохоронні органи, інші державні службовці, щодо яких ми проводимо переоцінку справ, які раніше були. Це зовсім інша категорія".

Ляшко, пояснив, що для осіб, яким було безстроково встановлено статус інвалідності, також повторні огляди не потрібні.

"Потрібно буде приходити до експертних команд і проводити оцінку функціонування особи тільки у разі, якщо вони самі це забажають, або якщо будуть певні судові справи, які зобов'яжуть громадянина це зробити", - роз'яснив міністр.

Ліквідація МСЕК в Україні з 2025 року

Як повідормляв УНІАН, Верховна Рада України підтримала ліквідацію МСЕК з 2025 року. Згідно з ухваленим заеконом, з 1 січня впроваджується створення експертних комісій у лікарнях.

У листопаді Кабінет міністрів України вніс до ВР законопроєкт №12178, яким передбачено реформу МСЕК. Ним передбачається, що з 1 січня 2025 року запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, які складатимуться з практикуючих лікарів.

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