На виконання рішень РНБО уряд схвалив план заходів щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам.

Міністерство охорони здоров’я разом з правоохоронцями наразі перевіряє рішення медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо встановлення інвалідності понад 1,6 тис посадовців. Про це повідомляється на сайті МОЗ.

У відомстві нагадали, що наприкінці жовтня Рада національної безпеки і оборони України під головуванням Президента Володимира Зеленського провела засідання, на якому розглянула ситуацію щодо корупційних та інших правопорушень під час встановлення інвалідності посадовим особам держорганів.

На виконання рішень РНБО уряд схвалив план заходів щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам. У рамках виконання заходів цього плану Міністерством охорони здоров’я створена міжвідомча робоча група з перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовим особам державних органів.

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"Станом на кінець листопада 2024 року групою, відповідно до інформації СБУ, ДБР та Офісу Генерального прокурора, сформовано перелік з 1695 посадових осіб з понад 30 державних органів. Вони направлені для здійснення експертизи щодо обґрунтованості прийнятих щодо них рішень медико-соціальними експертними комісіями. Зокрема, серед відібраних справ, які підлягають перегляду:

32% – працівники органів податкової служби України;

26% – працівники органів прокуратури;

17% – працівники органів митної служби;

25% – працівники інших державних органів", - повідомляє МОЗ.

Зазначається, що перелік осіб, справи яких підлягають перегляду, збільшується в міру надходження додаткових даних від представників правоохоронних органів.

"Найближчі два місяці триватимуть перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям, та у разі необґрунтованого ухвалення таких рішень здійснюватимуться їх перегляди відповідно до постанови КМУ від 03.12.2009 № 1317", - мовиться у повідомленні.

До складу міжвідомчої робочої групи увійшли представники Міністерства охорони здоровʼя України, Міністерства соціальної політики, Міністерства внутрішніх справ, Національного агентства з питань державної служби, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національної поліції України, обласних, Київської міської військових адміністрацій.

До експертизи залучені фахівці Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ у м. Дніпрі та Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю у м. Вінниці.

Скандал з роботою МСЕК

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО через численні інциденти з МСЕК та "фальшиві інвалідності".

Перед тим було виявлено багато оформлених інвалідностей представниками органів прокуратури. Після цього генеральний прокурор андрій Костін пішов у відставку.

Зеленський, говорячи про фальшиві інвалідності та зв'язки прокурорів з медико-соціальними експертними комісіями, назвав цих людей "реально внутнішнім ворогом" в тилу.

Невдовзі уряд схвалив законопроєкт, розроблений МОЗ, щодо ліквідації МСЕК у чинному вигляді до 1 січня 2025 року. З наступного року запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, які складатимуться з лікарів-практиків.

Цього місяця в Офісі генерального прокурора інформували, що наразі в органах прокуратури всіх рівнів працюють 523 людини з інвалідністю. Зазначалось, що цей показник становить менш, ніж 6% від загальної чисельності прокурорів і не перевищує 10% по прокуратурах. Однак значне перевищення цих відсотків фіксується на Хмельниччині та Черкащині – 29% та 27% місцевих прокурорів відповідно.

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