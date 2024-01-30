В парламенті певні, що ні уряд, ні президент на такий крок не підуть, оскільки це додатково обурить більшу частину суспільства.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк вважає, що у новому законопроекті про мобілізацію не буде норми щодо офіційного "відкупу" від мобілізації, тобто коли людина платить в бюджет певну суму і її не мобілізують до війська. Про це парламентар заявив в інтерв'ю виданню "Телеграф".

Так, на думку Нагорняка, в основі законопроекту цього рішення не буде.

За його словами, ні уряд, ні президент на такий крок не підуть, тому що це додатково обурить більшу частину суспільства, яка буде мобілізована та буде змушена йти на фронт.

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"Такий крок буде говорити якраз про несправедливість, про те, що багаті можуть офіційно відкупитися. Хоча ми розуміємо де-факто, що ті, хто мав ресурс і небажання йти служити та воювати, вони вже сьогодні мають такі документи. Тому їх і необхідно переглянути. Всі без виключення", - зазначив депутат.

Законопроект про мобілізацію - деталі

25 грудня 2023 року Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроект про мобілізацію. Ним передбачалося, зокрема, зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років та вручення електронних повісток, а також певні обмеження стосовно ухилянтів.

В парламенті побачили в цьому документі недопрацювання та корупційні ризики. Так, голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна пояснила, що необхідно чітко визначити, у які строки та за яких умов ТЦК може ініціювати внесення військовозобов’язаних у реєстр боржників із подальшими обмеженнями на розпорядження майном тощо. За її словами, військкоми не мають отримати можливість одразу ж вносити до таких реєстрів людей, у яких дійсно були причини не явитися, а інших "не бачити" місяцями.

За результатами наради за участю керівників парламенту та фракцій законопроект про мобілізацію вирішили повернути на доопрацювання Кабінету міністрів України. 11 січня Кабмін відкликав свій законопроект.

У Міністерстві оборони України заявили, що вже підготували нову редакцію законопроекту про мобілізацію. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Він підкреслив, що воїни ЗСУ потребують ротацій та відпусток, мають право знати, що їх чекає, та планувати власне життя.

Військовий і політичний аналітик, ветеран АТО Євген Дикий заявив, що з метою швидшого завершення війни на користь України треба створити чисельну перевагу над російськими окупантами, що вимагає мобілізації великої кількості громадян. На його переконання, до війська треба мобілізувати багато людей як для активної наступальної війни (якщо відбудеться поновлення постачання боєкомплекту союзниками), так і для оборонної війни (якщо постачання союзники не поновлять).

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