Чи можуть ТЦК забирати водійські права та вилучати автівки: відповідь Міноборони

Рішення про вилучення транспортних засобів та відбирання водійських прав може прийняти тільки суд.

Територіальні центри комплектування не можуть позбавляти військовозобов'язаних водійських прав. Втім, рішення про вилучення цих документів може прийняти суд.

Про це повідомили у прес-центрі Міністерства оборони України. У разі невиконання обов’язків військовозобов’язаним ТЦК та СП можуть подавати позов до суду з приводу тимчасового обмеження громадян України у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

Рішення про позбавлення водійських прав ухвалює суддя. У таких випадках рішення суду підлягають негайному виконанню.

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Також у рамках мобілізації можуть вилучити траспортний засіб. Але є умова - це не повинен бути єдиний транспортний засіб громадянина.

Мобілізація в Україні

З 18 травня в Україні почав діяти новий закон про мобілізацію. Тому тепер всі військовозобов'язані мають оновити свої облікові дані. Зробити це можна у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті за допомогою програми "Резерв+", яку також запустили 18 травня.

Водночас у ТЦК зазначають, що зміну місця проживання, номера телефону, електронної пошти чи прізвища можна просто актуалізувати через застосунок у телефоні і в ТЦК йти не потрібно.

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