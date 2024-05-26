Чи можуть ТЦК забирати водійські права та вилучати автівки: відповідь Міноборони

Територіальні центри комплектування не можуть позбавляти військовозобов'язаних водійських прав. Втім, рішення про вилучення цих документів може прийняти суд.
Про це повідомили у прес-центрі Міністерства оборони України. У разі невиконання обов’язків військовозобов’язаним ТЦК та СП можуть подавати позов до суду з приводу тимчасового обмеження громадян України у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.
Рішення про позбавлення водійських прав ухвалює суддя. У таких випадках рішення суду підлягають негайному виконанню.
Також у рамках мобілізації можуть вилучити траспортний засіб. Але є умова - це не повинен бути єдиний транспортний засіб громадянина.
Мобілізація в Україні
З 18 травня в Україні почав діяти новий закон про мобілізацію. Тому тепер всі військовозобов'язані мають оновити свої облікові дані. Зробити це можна у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті за допомогою програми "Резерв+", яку також запустили 18 травня.
Водночас у ТЦК зазначають, що зміну місця проживання, номера телефону, електронної пошти чи прізвища можна просто актуалізувати через застосунок у телефоні і в ТЦК йти не потрібно.