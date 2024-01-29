Глава держави не вимагає силою повертати в Україну чоловіків мобілізаційного віку.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що українські чоловіки, які виїхали за кордон, мають сплачувати податки в Україні. Про це глава держави сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

"Ми хотіли б, аби люди, які виїхали поза законом України і які є мобілізаційного віку, щоби вони були в Україні. І питання не в тому, що вони усі повинні бути на фронті. У нас велика армія. Питання у справедливості і люди повинні сплачувати податки", – наголосив Зеленський.

За його словами, люди виїжджали з різних причин. У перші дні війни просто були відкриті усі кордони. І це стосується не тільки Німеччини, а будь-яких держав. Президент додав, що в Україні дуже багато людей залишилось і працюють. Водночас головним питанням залишається захист України і фронт.

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"Але у нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія. При цьому, у нас зараз 30 мільйонів людей працюють, а навіть може трохи більше. Сказати точну цифру не можу, бо ми не знаємо на сьогодні, скільки виїхало людей з самого початку – 6,5-7,5 млн громадян? Тому, ми говоримо про всіх людей, які в Україні. І вони усі захищають Європу і світ на своїх робочих місцях", – додав Зеленський.

Він підкреслив, що є громадяни, які виїхали з України і не повернулись на своє місце працевлаштування. Однак вони мають сплачувати податки в український бюджет, тому що ці кошти допомагають фінансувати армію.

"Це їх право. Але якщо вони громадяни України, то вони повинні сплачувати податки і бажано в Україні. Тому що, ці гроші, ми потім віддаємо нашим військовим, нашим солдатам, які нас захищають. Захищають не тільки Україну", – підкреслив Зеленський.

Також президент сказав, що під час розмов з канцлером Німеччини Олафом Шольцом не вимагає, аби українських чоловіків мобілізаційного віку повернули з Німеччини в Україну.

"Я точно не кричу Олафу Шольцу: швидко поверни їх. Тому що ми живемо з вами в демократичному світі. Якщо є людина, яка поза законом знаходиться в іншій державі, то не треба говорити: поверни їх або швидко приїдь. Треба щоб працював закон. І вже відповідно до цього законодавства відповідні органи повинні виконувати свою роботу", – сказав Зеленський.

На його переконання, діяти стосовно порушників треба на основі закону, якщо мова йде про захист цінностей.

Чоловіки за кордоном

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2023 року представник комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко повідомив, що Верховна Рада разом з оборонними відомствами країни працює над підготовкою законопроекту, що передбачає мобілізацію чоловіків, які знаходяться за кордоном.

У січні стало відомо, що консульство України у Сполученому Королівстві повідомило, що українські чоловіки, які проживають у Великій Британії, мають стати на облік.

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