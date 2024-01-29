Це, за словами президента, допомогло б українській економіці.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб європейська соцдопомога для біженців приходила в український бюджет. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Журналістка запитала в Зеленського, як він ставиться до чоловіків призовного віку, які виїхали з України. За її словами, тільки в Німеччині перебуває близько 200 тисяч таких чоловіків. У відповідь на це Зеленський попросив не узагальнювати питання українських біженців, зокрема, чоловіків.

"Адже тут дуже багато різних деталей: є люди, які виїхали з різних причин і мали законодавчі причини та можливості поїхати, є люди немобілізаційного віку, є ті, хто виїхали раніше, є студенти", – сказав Зеленський.

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Після цього журналістка сказала, що в Німеччині тривають дискусії стосовно того, чи варто виплачувати допомогу чоловікам призовного віку, які виїхали з України. Зеленський відповів, що це рішення Німеччина має ухвалити самостійно.

"Є такий момент: людина виїхала з України і отримує допомогу від Німеччини. Але буває таке, що людина отримує підтримку і від вас, і від нас. І тому я завжди говорив, що для нас було б набагато краще, якби Німеччина підтримувала українців, надаючи гроші в бюджет України. А потім вже Україна перерозподіляла б ці гроші в залежності від того, де знаходиться ця людина", – заявив Зеленський.

Допомога Німеччини Україні: головні новини

17 січня Шольц анонсував, що військова допомога Німеччини Україні цього року становитиме понад 7 млрд євро.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що заплановані більшістю партнерів ЄС поставки зброї Україні "занадто малі" і закликав інші країни збільшити їх. Також у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Шольц висловив своє невдоволення недостатньою допомогою Україні та особисто президенту Франції Еммануелю Макрону.

Згодом стало відомо, що канцлер Німеччини приїде до столиці США Вашингтона 9 лютого, де зустрінеться з американським президентом Джо Байденом. Там, за данними ЗМІ, німецький лідер спробує переконати американського президента пришвидшити виділення Україні допомоги.

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